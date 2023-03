Governo recebe mais um terreno para a faixa corta-fogo

A Teleféricos Madeira doou hoje à Região um terreno com a área total de 8,5 hectares, parte integrante dos 640 ha da faixa corta-fogo.

Esta doação permite que o projecto do Governo Regional para protecção e segurança da população do Funchal contra os incêndios continue a crescer.

Em nota enviada à comunicação social, a secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, recorda que "o Governo Regional pretende com esta Faixa de Gestão de Combustíveis, que se estende entre o Terreiro da Luta e o Palheiro Ferreiro, criar uma zona de baixa combustibilidade, ao encontro da qual o fogo diminui de intensidade, facilitando o seu combate e protegendo as pessoas".

A governante notou com satisfação que "após seis anos do lançamento deste importante projecto, mais de metade da área já se encontra em intervenção, mais concretamente 51% da área total".

A tutela informa que as doações realizadas à Região pela EEM, Grupo Pestana, ETERMAR, Vinhos Barbeito, Grupo Sousa, Grupo Bay, ARM e Teleféricos Madeira, já totalizam terrenos no valor superior a 1 milhão de euros.

Susana Prada lembra que quem pretender associar-se "a este projeto estruturante para a cidade do Funchal" poderá fazê-lo de duas maneiras: aquisição de terrenos privados e posterior doação à Região ou doação em espécie à RAM, com o propósito único de aquisição de terrenos que compõem a faixa. Aos proprietários dos terrenos são disponibilizadas linhas de apoio, através do PRODREAM, para limpeza e reflorestação.