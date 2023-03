Venezuela recebe mais dois mil veículos do Irão

A Venezuela recebeu dois mil veículos fabricados no Irão como parte de acordos bilaterais assinados entre os dois países, revelou hoje o site pró-governamental "Con el Mazo Dando".

Segundo o website, os dois mil veículos IKCO, que se somam a outros mil da empresa Saipa que chegaram em janeiro, serão comercializados no país a "preços justos".

Além disso, a Venezuela recebeu ainda cem tratores oriundos daquele país asiático para "reforçar a produção nacional", avança a agência de notícias espanhola EFE.

O Ministro dos Transportes venezuelano, Ramón Velásquez, mostrou no Twitter imagens dos carros, explicando que serão vendidos através de um código QR e que o objetivo do governo é ter quatro modelos de veículos do Irão no mercado nacional.

Velásquez e outros governantes, como o ministro da Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, viajaram para Teerão em novembro do ano passado para participar na 9.ª reunião da Comissão Mista de Alto Nível Irão-Venezuela, durante a qual decidiram estabelecer uma ponte marítima para expandir o comércio bilateral.

Em junho, o Presidente iraniano Ebrahim Raisi recebeu o seu homólogo venezuelano Nicolas Maduro em Teerão, onde assinaram um acordo de cooperação de 20 anos, numa reunião definida pelo líder persa como o início de "uma amizade indestrutível".