Andebol do Marítimo recebe Benfica no Sábado

O Marítimo da Madeira Andebol SAD, realizou esta tarde, na casa de um dos seus parceiros, o Hospital Particular da Madeira, uma conferência de imprensa do lançamento do encontro deste Sábado às 14h30, no Pavilhão de santo António, frente ao Benfica.

Uma iniciativa que para além da presença de Carlos Baptista, presidente do andebol verde-rubro, contou ainda com a participação dos andebolistas Nuno Silva e Elias António, para além do técnico Paulo Fidalgo.

Um encontro onde todos acreditam num grande espectáculo e onde os madeirenses desejam acrescentar valor ao jogo, lutando pelo melhor resultado perante um dos candidatos ao título.

Nesta conferência de imprensa foi igualmente destacado o trabalho da Associação de Andebol no sentido de garantir a realização na Madeira, tal como o DIÁRIO havia destacado, da final a quatro da Taça de Portugal e onde o Marítimo tem grandes hipóteses de marcar presença.