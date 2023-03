Câmara de Santana recebe comitiva de Guiné-Bissau

Está agendada para 29 de Março, uma visita oficial de uma comitiva vinda de Guiné-Bissau, à Câmara Municipal de Santana.

O grupo é composto pelo Governador do Arquipélago de Bijagós, Ilha de Bolama, pela Administradora do sector de Bubaque e por Adelino Costa, empresário de Bijagós e será recebido pelo autarca Dinarte Fernandes, pelas 11 horas nos Paços do Concelho.

A visita integra-se no projeto 'Muitos Povos… Uma só Raça' – Comunidade dos países de língua Portuguesa (CPLP), da alçada da Associação Presença Feminina.

A autarquia informa que um dos pontos de interesse é a Reserva da Biosfera, uma vez que "Santana se destaca pela Floresta da Laurissilva, classificada como Património Mundial Natural da UNESCO, e Bolama pela sua biodiversidade única no mundo".