Porto do Funchal acolhe navio de guerra francês

Entrou esta tarde no Porto do Funchal, onde permanece acostado, um navio de guerra francês. Proveniente de Barcelona, Espanha, o navio teve a particularidade de ter entrado no Porto do Funchal auxiliado por dois rebocadores da APRAM, passavam poucos minutos das 14 horas. O recurso aos rebocadores terá sido “mera opção do comandante” do navio militar, uma vez que a escala na Madeira estava programada.

Acostado ao Cais Sul do molhe da Pontinha, o navio militar a navegar sob bandeira de França, sobressai também pelos 142 metros de comprimento 18 de largura.

Desconhece-se o tempo que permanecerá atracado no Porto do Funchal.