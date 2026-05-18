Concurso de Fotografia com foco nas flores atribui prémios e troféus hoje

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Direção Regional de Educação entregam hoje, 18 de Maio, pelas 11 horas, os prémios e troféus do IV Concurso Internacional de Fotografia – Madeira, promovendo ainda a abertura da Exposição Flores em Foco/Flowers in Focus, no Centro Comercial Madeira Shopping, pela mesma hora.

A cerimónia é o culminar do projecto da responsabilidade da Direção de Serviços de Educação Artística, que desenvolveu "uma iniciativa de caráter pedagógico destinada a alunos dos 10 aos 18 anos", com o objectivo de "estimular a criatividade e o desenvolvimento de competências visuais no domínio da fotografia, bem como a sensibilidade artística e a capacidade de expressão individual dos participantes", explica a organização.

"O concurso, este ano subordinado ao tema 'Flores em Foco', surge da necessidade de proporcionar aos alunos atividades motivadoras no âmbito das Artes Visuais, incentivando a utilização criativa dos meios tecnológicos ao seu dispor e o desenvolvimento de competências associadas à imagem, tais como a gestão da luz, a cor, o enquadramento, a composição e as texturas visuais", continua.

Assim, "nesta quarta edição, os participantes puderam explorar diferentes contextos e ambientes — jardins, parques, montanhas ou até espaços domésticos — privilegiando a criação de imagens esteticamente atrativas e criativas" e não faltaram candidatos. "A iniciativa contou com a participação de 19 escolas e 21 professores, reunindo um total de 241 fotografias provenientes de Portugal Continental, das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, bem como da Bielorrússia, Hungria, Taiwan e Lituânia".

Para se chegar aos resultados, foram as fotografias foram "divididas por três categorias" e "foram avaliadas por um júri, que selecionou as vencedoras. A exposição pública estará patente no Centro Comercial Madeira Shopping, entre os dias 18 e 31 de Maio", acrescenta.