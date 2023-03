Madeira regista 800 casos de AVC por ano

Há registo de 800 casos de AVC, por ano, na Madeira, sendo esta doença uma das mais importantes causas de incapacidade e de mortalidade na Região.

Os dados são fornecidos na rúbrica Hora da Saúde e da Proteção Civil, da Direção Regional da Saúde, aludindo ao Dia Nacional do Doente com Acidente Vascular Cerebral, assinalado a 31 de Março.

Esta celebração visa chamar a atenção da população para a realidade do AVC e apelar a comportamentos que possam evitar este evento e garantir o rápido encaminhamento dos doentes para os adequados cuidados médicos, de forma a que se aproveite a janela temporal, que garante maior eficácia dos cuidados de saúde, minimizando as lesões cerebrais e os efeitos do AVC.

"As consequências de um AVC não se extinguem, na altura da sua ocorrência, com as alterações na força, na sensibilidade e na linguagem. Num terço dos doentes, ocorre ainda um agravamento neurológico e cognitivo progressivo, levando muitas vezes a quadros de demência", alerta a DRS, apelando também à tomada de consciência de que o AVC é um evento de saúde, em larga medida, evitável.

A "prevenção é feita essencialmente através da mudança de comportamentos e da adopção de um estilo de vida saudável".

Recomendações da DRS:

1. Manter uma alimentação equilibrada e variada, com restrição do sal e de gorduras, com alimentos ricos em fibras como os produtos hortofrutícolas;

2. Parar de fumar e evitar os ambientes onde se fuma (ser fumador passivo não ajuda a saúde);

3. Contrariar o sedentarismo e fazer atividade física ou exercício regularmente;

4. Controlar o peso corporal, evitando o excesso de peso;

5. Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas;

6. Vigiar regularmente a tensão arterial. Manter o controlo efetivo da tensão arterial, a tensão sistólica (máxima), deve ser <140 mmHg e a tensão diastólica (mínima) <90 mmHg, pois estes valores estão associados a menor risco de AVC e de outros eventos cardiovasculares;

7. Conhecer e manter um perfil lipídico (ex. níveis de colesterol) favorável;

8. Conhecer os seus valores de glicemia (açúcar no sangue). Se for diabético, manter valores de glicemia controlados e continuar o tratamento que lhe foi indicado.

Relativamente à acção perante os sinais de AVC, a DRS lembra que “tempo é cérebro” e que "é importante valorizar os primeiros sinais de AVC, quanto mais precoce o tratamento maior é a possibilidade de sucesso".

Entre os sintomas mais frequentes do AVC identifica-se um conjunto de manifestações conhecido pelos “5 F’s”: a Face descaída, a diminuição da Força num braço (acompanhada ou não de diminuição de força na perna); a dificuldade na Fala, a Falta súbita ou alteração de visão e a Forte dor de cabeça.