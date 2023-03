Governo da Madeira compra nove ambulâncias para substituir algumas das que já circulam há 22 anos

Há quase dois anos que o Governo Regional tenta adquirir 12 ambulâncias de socorro, sem o conseguir.

A empresa a quem, em Fevereiro de 2021, foi adjudica a compra, nunca as entregou. Argumentou com as dificuldades resultantes da Covid-19 e, mais recentemente, da guerra da Ucrânia.

Cansado de esperar, o Governo Regional deu até ao final de 2022 para a entrega dos veículos, o que não aconteceu.

No final de Fevereiro, o secretário da Saúde procedeu à resolução sancionatória do contrato.

Depois de fazer uma consulta ao mercado, apenas uma empresa revelou ter disponibilidade para entrega de ambulâncias acurto prazo, 30 dias. Por isso, o Governo Regional decidiu comprar por ajuste directo e pelo valor de 638 mil euros, não as 12 ambulâncias, que pretendia, mas nove, que é o que a Auto Ribeiro consegue fornecer.

Como explica o Governo Regional "no parque de ambulâncias do DROR-RAM já estão em circulação algumas ambulâncias desde o ano de 2000, apresentando uma quilometragem elevada, que pode colocar em causa as exigências de uma condução segura, não garantindo as condições ideais para a assistência da vítima, nem a segurança para os respetivos operacionais" e tai viaturas "têm um desgaste acima do normal, fruto do tipo de marcha habitualmente utilizado, dos pisos irregulares frequentemente trilhados e da própria orografia da Região Autónoma da Madeira, limitando de forma severa a sua durabilidade para o fim a que se destina, e não menos importante, vários estudos revelam que o tempo de vida útil dos veículos referidos é de 8 anos, e facilmente podemos verificar que todos os veículos acima referenciados em muito ultrapassam esse tempo de vida, simultaneamente obrigando a um esforço suplementar na sua manutenção ou frequentes reparações".