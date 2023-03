Cultura apoia Madeira com quase 4 milhões nos próximos quatros anos

A Madeira no conjunto dos apoios às artes do Ministério da Cultura vai receber "3 milhões e 800 mil euros", destacou hoje o ministro da Cultura, que está de visita à Região.

"Há cinco entidades que são apoiadas na Região Autónoma da Madeira" no quadro do Programa de Apoios Sustentados do Ministério da Cultura, da Direcção Geral das Artes", revelou Pedro Adão e Silva, precisando que ao valor mencionado acresce ainda o apoio à programação no contexto da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses ao Teatro Baltazar Dias.

"É um crescimento muito significativo", frisou o governante, lembrando que no quadriénio anterior, a Madeira "recebia cerca de 600 mil euros".

Pedro Adão e Silva salientou ainda que "o conjunto destes apoios permite consolidar, conferir sustentabilidade e criar emprego na Cultura".

O ministro da Cultura - que está na Madeira entre hoje e amanhã, dias 24 e 25 de Março, no âmbito de mais um 'Percurso' dedicado à 'Cultura que somos' - falava aos jornalista à margem de um encontro com o representante da República para a Região Autónoma da Madeira, o juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, que teve lugar no Palácio de São Lourenço, ao início da tarde desta sexta-feira, 24 de Março. O presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, José Manuel Rodrigues, e o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, marcaram também presença na ocasião.

A iniciativa 'Cultura que somos' começou a 20 de Setembro de 2022, no distrito de Lisboa e tem percorrido o país, "com o objectivo de conhecer e dar voz às acções, aspirações e dinâmicas que constituem a realidade cultural portuguesa".

"Tenho procurado, desde o início do mandado, conhecer aquilo que é a dinâmica cultural e realidade artística um pouco por todo o país. Já estive em praticamente todos os distritos, já estive nos Açores e, agora, na Madeira", sustentou Pedro Adão e Silva, que entende ser "uma obrigação do ministro da Cultura conhecer a dinâmica cultural do país na sua diversidade".

Este 'Percurso', em particular, incide sobre projectos apoiados pelo Ministério da Cultura que, num contexto de insularidade, contribuem para a dinamização do tecido cultural e artístico. Neste contexto, durante dois dias, Pedro Adão e Silva irá ao encontro de várias entidades regionais que integram a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea (RPAC), a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP) ou que são apoiadas no âmbito do Programa de Apoios Sustentados pela Direcção-Geral das Artes (DGARTES), entre elas a Associação de Bandolins da Madeira (com quem reuniu esta manhã, após a chegada à ilha), a galeria Porta 33, Agência de Promoção da Cultura Atlântica, MUDAS, Museu Henrique e Francisco Franco e o projecto de inclusão Dançando com a Diferença.

Pelas 17h30, o ministro da Cultura inaugura a 49.ª edição da Feira do Livro do Funchal, que decorre até 2 de Abril.