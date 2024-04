“Cultura é vector de orgulho, união e inovação”, diz o Chega

Francisco Gomes, deputado do CHEGA na Assembleia da República, reuniu com a Sociedade Portuguesa de Autores, com quem discutiu temas relacionados com a Cultura, nas suas variadas expressões, e com os desafios que os agentes culturais enfrentam, quer na Madeira, quer no resto do país. O parlamentar madeirense sublinhou a importância da Cultura e do contributo que os profissionais da cultural fazem para a vida regional e nacional, muitas vezes com grande esforço pessoal.

“No coração da sociedade portuguesa está a nossa Cultura e os agentes culturais, que são o espelho que reflete a História, a língua, as tradições e também as aspirações da nossa pátria antiga e nobre. A Cultura e os seus profissionais são também o alicerce que une as comunidades, preserva a identidade nacional e fomenta a inovação”, refere, na nota enviada à imprensa.

O deputado realçou ainda os obstáculos que o sector enfrenta, os quais prejudicam não só a vida dos profissionais do sector, mas também a qualidade do contributo que fazem para a vida da Região e do país. Indicou, neste contexto, que existem cinco áreas fulcrais para a valorização da Cultura como pilar essencial, nomeadamente financiamento e sustentabilidade, promoção e internacionalização da Cultura madeirenses e portuguesa, formação cultural, preservação do património cultural e simbiose entre cultura e turismo.

“Só implementando políticas sustentadas e sérias no financiamento, na promoção, na preservação, na formação e na internacionalização da Cultura madeirense e portuguesa conseguiremos entender, proteger e promover melhor a cultura e todos os que nela trabalham como vetores de orgulho, união e inovação.”

A concluir, o deputado do CHEGA também identificou algumas das propostas que o grupo parlamentar que integra está a preparar e conta apresentar na Assembleia da República durante a legislatura em curso.

“Aumentar o orçamento para a Cultura, promover a dignificação dos profissionais do setor, criar programas de apoio a artistas no início de carreira, tornar gratuita a entrada em museus e monumentos aos fins-de-semana, reforçar o apoio a projetos que valorizem o património, incentivar a criação de espaços culturais e apostar na reabilitação de monumentos e sítios arqueológicos. Estes são alguns dos nossos compromissos na área da Cultura e encaramos os mesmos com grande seriedade.”