MPT considera que Albuquerque é "cúmplice pelas injustiças cometidas"

O MPT considera que Miguel Albuquerque é "no mínimo, cúmplice pelas injustiças cometidas", isto na sequência das declarações sobre o desconhecimento da manifestação de alunos são-tomenses na Escola de Hotelaria, ontem.

Alunos de São Tomé manifestam-se contra condições oferecidas pela Escola Hoteleira Condições do alojamento, falta de alimentos ou horários que consideram de "escravatura" entre as razões apontadas

"O Presidente Comentador de Tudo e Mais Alguma Coisa disse desconhecer a manifestação de alunos são-tomenses na Escola de Hotelaria no passado dia 27 de março, e seus motivos. Pelos vistos, aquando da primeira denúncia na sexta feira dia 24 de março de 2023, ao contrário do defendido pelo MPT, Albuquerque não solicitou a todas as autoridades competentes (não só a Inspeção Regional de Educação como também a ARAE, e a Inspeção do Trabalho) que instaurassem processos de averiguações. Quem desrespeita a lei, desrespeita-a sempre que lhe dá jeito, pelo que não comete uma só ilegalidade numa área, antes pelo contrário, comete várias ilegalidades em todas as áreas", refere o comunicado assinado por Valter Rodrigues.

O documento segue indicando que "o MPT – Partido da Terra defende que a resposta de denúncias de injustiças (como corrupção, viciação de concursos, perseguição política, racismo por parte de entidades oficiais ou por elas tuteladas, …) tem que ter uma resposta enérgica por parte do Presidente do Governo Regional. Ele é o responsável máximo pelo Governo Regional, e deve liderar a resposta administrativa a situações excecionais, e deixar as tarefas rotineiras a cargo dos secretários regionais. Esta ignorância de assuntos conhecidos por parte da população mostra a inoperância do Governo Regional quando existem denúncias públicas de injustiças. Mas essa ignorância não alivia a responsabilidade de Albuquerque, ele por nada fazer, mostra que é, no mínimo, cúmplice pelas injustiças cometidas".