Regulamento do Prémio Municipal Manuela Aranha aprovado

A Assembleia Municipal do Funchal aprovou, há pouco, por maioria, a criação do concurso artístico para a Igualdade de Género e Não discriminação - Prémio Municipal Manuela Aranha. Apenas o MPT se absteve nesta votação.

A deputada social-democrata Vera Coelho reforçou o papel de Manuela Aranha para a sociedade.

A vereadora Helena Leal explicou que este prémio já existia, com outra denominação, o de Maria Aurora, que agora dá nome a um outro prémio da autarquia, daí a necessidade de renomeação. Este prémio destina-se a pessoas residentes no concelho do Funchal.