A presidência do Governo Regional informou, esta tarde, que Miguel Albuquerque recebeu, ao final da manhã, na Quinta Vigia, os dirigentes Ilídio Freitas e Cristiano Freitas e os atletas do GastroMadeira Clube de Bilhar – Guilherme Sousa, João Ferreira, Jonas Sousa, Nélio Nóbrega, Nuno Barros e Nuno Teixeira –, por ocasião da conquista do título de Campeão Nacional da II Divisão de Bilhar na modalidade de Pool.