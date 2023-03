Sara Cerdas questiona Ryanair sobre novas rotas para o Porto Santo

A eurodeputada do PS, Sara Cerdas, esteve reunida, esta manhã, com a Ryanair, em Bruxelas, para debater questões que "afectam a conectividade aérea europeia e a competitividade dos Estados-Membros, em especial Portugal".

De acordo com comunicado enviada às redações, a eurodeputada madeirense questionou, na ocasião, a possibilidade de novas rotas para o Porto Santo, apontando todo o potencial que a ilha dispõe.

"O responsável da Ryanair informou que a companhia aérea vai aumentar a sua capacidade, nomeadamente ao nível da frota de aviões, e que novas rotas estão atualmente a ser estudadas. Embora sem confirmação no imediato, comprometeu-se a aferir esta possibilidade", refere o texto.

Sara Cerdas pediu também respostas para os constrangimentos, sentidos pelos madeirenses, em reaver o valor do subsídio social de mobilidade, A eurodeputada considera que esta situação prejudica os madeirenses, mas também a forma como a companhia é percepcionada localmente. “Precisamos de respostas para estes problemas e estou certa que é do interesse de ambas as partes resolvê-los”, afirmou.

Em cima da mesa esteve ainda os consecutivos atrasos e cancelamentos de voos, que resultam da greve no espaço aéreo francês e que têm prejudicado milhões de passageiros - segundo a companhia, só este ano, 350 voos de e para Portugal já foram afetados.

Sara Cerdas integra as Comissões de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar e de Transportes e Turismo no Parlamento Europeu.

"A eurodeputada tem insistido em garantir uma justa coesão territorial das regiões ultraperiféricas, como a Madeira e os Açores, ao continente europeu, face à sua forte dependência do transporte aéreo e marítimo e a fim de mitigar os obstáculos ao princípio da livre circulação de pessoas e bens", pode ler-se no texto enviado.