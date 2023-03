Sara Cerdas coordena nova subcomissão de saúde no Parlamento Europeu

Foi aprovado recentemente no Parlamento Europeu a constituição de uma nova subcomissão com competência em saúde pública. A eurodeputada madeirense, Sara Cerdas foi hoje eleita, por aclamação, coordenadora desta subcomissão, pelo grupo dos Socialistas e Democratas (S&D) no Parlamento Europeu.

É com muita honra que assumo este novo papel de coordenadora desta nova subcomissão, pelo meu grupo político S&D. É, sobretudo, um reconhecimento do trabalho que tenho desenvolvido nesta área nos mais diversos dossiers durante o mandato. O objetivo para os próximos meses é avançar com a nossa agenda progressista para a construção de uma verdadeira União Europeia da Saúde, pois ainda existe muito a fazer quando falamos em melhorar a prevenção, preparação e resposta a atuais e futuras ameaças e desafios em saúde pública na União Europeia. Sara Cerdas.

​Os coordenadores dos grupos políticos são responsáveis por planear e coordenar o trabalho da subcomissão, bem como gerir toda a sua conduta e os temas em discussão. A subcomissão de saúde pública terá o papel de acompanhar com mais atenção as temáticas de saúde europeias, com profissionais e instituições de saúde, investigadores, universidades e organizações governamentais e não governamentais, a fim de tomar ações específicas.

A comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (ENVI), comissão permanente, e à qual Sara Cerdas é também membro, continuará a ser responsável pela avaliação e votação das propostas legislativas.

A decisão da criação da subcomissão de Saúde Pública foi tomada na sequência da pandemia da COVID-19.