O Grupo Basket Atlântico sagrou-se campeão regional no escalão de S16 feminino a duas jornadas do final do campeonato.

"É o primeiro título da colectividade no escalão de S16F depois da também inédita conquista do Campeonato Regional de S18 masculinos", revela uma nota de imprensa.

O clube luta ainda pelo título de campeão nos escalões de S16M e Seniores masculinos.