IL fala de "pura manobra de propaganda" na baixa do IVA

A Iniciativa Liberal Madeira diz não ter nada contra a baixa de impostos. "Bem pelo contrário. Não sendo muito — é mesmo bem pouco — a baixa do IVA nos 44 produtos considerados essenciais, é melhor do que nada e já vem tarde", refere o partido em comunicado.

Lembrando que os fornecedores de matéria-prima, os produtores e os comerciantes pagam impostos, a IL aponta od edo ao Governo.

"O Estado, o parceiro cego surdo e mudo que ganhou em todas as etapas do processo, a sanguessuga que só acrescenta euros ao custo do produto final decide, ao fim de imenso tempo a encher os cofres de toda a forma e feitio, prescindir de uma pequeníssima parte do que normalmente rouba no processo — 5% sobre o preço final de 44 produtos —, uma percentagem mínima dos bens que estão no mercado, uma percentagem ínfima do que ganha, em toda a cadeia, com a produção desses mesmos produtos e de todos os restantes. Uma pura manobra de propaganda", pode ler-se no texto assinado pela Comissão Coordenadora.

O comunicado também aborda as decisões tomadas pelo Governo Regional: "Por cá o Sr. Presidente já disse que ia aplicar o mesmo. A pessoa que sempre se recusou a baixar o IVA, porque isso não ia resolver nada e não chegava ao consumidor final. Então e a treta dos restaurantes que tanto usou como exemplo?"