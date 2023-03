Tomás Lacerda é campeão nacional de fundo em absoluto

O Rio Tu, em Mirandela, serviu este fim-de-semana, para consagrar dois madeirenses como campeões de Portugal de canoagem, na disciplina de fundo.

Depois de no sábado o jovem João Olim, do Ludens Clube Machico, ter dado o primeiro título nacional para a Madeira, na classe Stand Up Canoe (SUPC) nos Nacionais de Fundo, e no escalão de juniores, hoje seria a vez de Tomás Lacerda repetir o feito.

A competir na categoria absoluta, numa frota de 11 canoístas, o atleta do Centro Treino Mar foi a figura da prova ao longo dos cinco quilómetros de percurso, festejando assim o título com o tempo final de 28.14, 56 minutos, e com mais 13 segundos que o segundo classificado, Rui Fangueiro Ramos (VConde KC). Na terceira posição outro atleta do VConde KVC, Luís Fangueiro Ramos.

Depois de vários títulos regionais, nacionais e internacionais em Stand Up Paddle (SUP), Tomás Lacerda regressa às competições da Federação Portuguesa de Canoagem da melhor forma e com uma estreia de 'ouro' na época de 2023.

De referir que em 2021 o madeirense representou a selecção portuguesa de canoagem nos Campeonatos do Mundo ICF (Federação Internacional de Canoagem) Sprints, onde conquistou um brilhante quinto lugar final.