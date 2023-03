1.º Encontro Regional do Associativismo Estudantil vai juntar 90 jovens da Região

O 1.º Encontro Regional do Associativismo Estudantil da RAM está marcado para as 9h30 desta sexta-feira, dia 24 de Março, no Colégio dos Jesuítas, sendo que irá contar com cerca de 90 estudantes e dirigentes associativos para um debate sobre os desafios e a importância que o movimento associativo estudantil assume nas suas comunidades educativas e no meio envolvente.

Esta é uma organização da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Juventude e a sessão de abertura contará com secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

"Estarão representadas nove associações de estudantes da Madeira e Porto Santo, as quais terão oportunidade de apresentar os seus projectos de âmbito sociocultural, ambiental, artístico, desportivo e formativo, trocar experiências e boas práticas associativas e estabelecer redes de contacto, assim como de adquirir novas competências determinantes para o trabalho que desenvolvem nas múltiplas áreas de actuação", refere nota da organização.