Campeonato Regional Sub-12 em Ténis conta com novos campeões

Há novos Campeões Regionais de ténis no Campeonato Regional de Sub-12. Após dois fins-de-semana de competição, onde participaram vinte jovens atletas nas duas variante, eis que são conhecidos os nomes dos novos campeões.

De acordo com nota da ATMAD, nos masculinos, "na final de singulares composta entre os dois favoritos à partida, infelizmente o atleta do Roberto Costa TC, João Araújo não conseguiu competir na derradeira partida, fazendo com que o cabeça-de-série N.º2, Lucas Nascimento do Ludens CM sagrasse-se Campeão Regional de Singulares Sub-12. No jogo para decidir o último lugar do pódio, Tomás Pereira (Ludens CM) venceu uma verdadeira batalha diante do seu parceiro de clube, Rodrigo Chaves (6-3, 3-6 e 6-2)".

" Nos pares masculinos, Lucas Nascimento juntou o título ao de singulares e mediu forças com o seu parceiro de clube, Tomás Pereira e venceram a final depois de João Araújo e Rodrigo Chaves não poderem ter comparecido ao jogo", indica a nota.

João Resende (Ludens CM) foi o vencedor do Quadro B ao vencer Lourenço Salgueiro na final do mesmo.

Já no que respeita aos femininos, num encontro em que já é reedição de finais de torneio em 2023, a vitória voltou a sorrir a Francisca Marote que se torna assim Campeã Regional de Singulares Sub-12. Francisca, N.º 22 nacional, derrotou a parceira do Roberto Costa TC, Vera Ojkic por 6-1 e 6-0 na final. Margarida Duque do Ludens CM fechou o pódio no 3º lugar.