João Olim sagra-se campeão nacional de fundo

O jovem madeirense João Olim sagrou-se esta tarde campeão nacional de fundo em canoagem, na disciplina de Stand Up Canoe (SUPC).

No evento que está a ter lugar no Rio Tua em Mirandela o atleta do Ludens Clube Machico teve a sua melhor estreia em campeonatos organizados pela Federação Portuguesa de Canoagem.

Na competição destinada ao escalão júnior, e tendo pela frente um percurso de 5 quilómetros, João Olim veio a festejar o ouro graças ao tempo final de 29.40,02 minutos e conseguindo uma vantagem de cerca de 25 segundos para o segundo classificado, Guilherme Faria, do CF Vilacondense, que fez a marca de 30.04,26. A fechar o pódio veio a ficar Tiago Silva Castro do VConde KC com o registo final de 30.19,61.

De referir que para além dos títulos nacionais em disputa, nestes campeonatos, o evento é o primeiro de três que conta como provas selectivas nacionais, ou seja, conta para escolher quem serão os atletas que irão representar Portugal nas várias provas internacionais da modalidades. No caso de João Olim, nas competições internacionais de SUPC, com destaque para os Campeonatos do Mundo que terão lugar em Novembro na Tailândia.