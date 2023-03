Marco Rodrigues e Gonçalo Gomes são campeões nacionais de ténis de mesa

A Madeira subiu ontem ao mais alto lugar do pódio na edição de 2022/2023 do Campeonato Nacional Individual de Seniores em ténis de mesa, que está a ter lugar em Vila Nova de Gaia.

Estes campeonatos organizados pela Federação Portuguesa de Ténis de Mesa são disputados nas vertentes de singulares e pares, reunindo um total de sessenta atletas nas provas de singulares (40 masculinos e 20 femininos), assim como as oito duplas melhor classificadas nos rankings nacionais, em ambos os géneros e na vertente de pares mistos.

No primeiro dia de competição o destaque, entre a comitiva madeirense vai para o título de campeão nacional conquistado pela dupla Gonçalo Gomes/Marco Rodrigues (Clube Desportivo 1º de Maio).

Na grande final o par madeirense veio a derrotar a dupla Alexandre Queiroz/Pedro Olhero (CCR Arrabães), por 3-0 (11-7, 11-9, 11-6), vencendo a competição e acrescentando este título ao extenso currículo desta dupla, na vertente de pares.

Referência ainda na competição de pares mistos, onde Marco Rodrigues veio a amealhar mais uma medalha. Fazendo dupla com Madalena Miranda, do Clube de Ténis de Mesa Santa Teresinha, os madeirenses viriam a ser terceiros classificados.

Nas meias-finais, e frente a Tiago Abiodun/Patrícia Santos (Sporting C. Portugal), a dupla foi derrotada por 0-3 (5-11, 7-11, 8-11), ficando-se pelo bronze.

Já hoje disputaram-se as primeira eliminatórias do quadro final de singulares. Gonçalo Gomes e Marco Rodrigues (CD 1.º de Maio), Dinis Cunha e João Abreu (CS Marítimo), Tiago Li (CD São Roque), David Bessa e Olga Chramko (ADC Ponta do Pargo), foram os madeirenses a atingirem o mapa final da competição, mas não conseguindo o passaporte para as derradeiras rondas da competição.

Gonçalo Gomes em masculinos e Olga Chramko em femininos foram os atletas madeirenses a irem mais longe, tendo alcançado um lugar entre os oito melhores, ou seja, tendo ficado pelos quartos-de-final de singulares.