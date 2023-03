Marinheiros suspensos já abandonaram o 'NRP Mondego' após visita do almirante

Conforme noticiou hoje o DIÁRIO na sua plataforma digital, a inspecção entretanto feita ao 'NRP Mondego', na sequência do caso de insubordinação de 13 militares da respectiva guarnição (quatro sargentos e nove praças) do navio responsável pelo patrulhamento marítimo do arquipélago da Madeira, vem dar razão à decisão do comandante de querer empenhar o meio naval numa missão de acompanhamento de um navio russo a norte da ilha de Porto Santo. Dado revelado pelo Chefe do Estado-Maior da Marinha e Autoridade Marítima Nacional, após a visita realizada esta manhã ao navio atracado no Porto do Funchal.

Depois da presença de Henrique Gouveia e Melo, os militares regressaram ao interior do navio, para depois saírem já sem a farda e deixando o seu posto no 'NRP Mondego'.

Os militares estão suspensos de funções até serem inquiridos no âmbito do processo ao abrigo do regulamento disciplinar militar e da investigação pela Polícia Judiciária Militar.

Vídeo do momento em que os militares insubordinados abandonam o 'NRP Mondego'