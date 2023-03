Sérgio Marques e caso dos 13 militares do navio NRP Mondego em destaque na imprensa nacional

A imprensa nacional destaca, hoje, nas suas edições o antigo deputado Sérgio Marques, que foi ontem ouvido na Comissão de Inquérito "às obras inventadas", na Assembleia Legislativa da Madeira, e o caso dos 13 militares do navio NRP Mondego, que recusaram cumprir uma missão de acompanhamento de um navio russo, a Norte da ilha de Porto Santo.

Sobre o assunto das "obras inventadas", o Diário de Notícias escreve: "Obras na Madeira. 'Poder excessivo' de grupos económicos causa 'dificuldades'". Já sobre o navio NRP Mondego, o Correio da Manhã destaca o seguinte: "Marinha. 'Mondego' ainda não saiu do cais após revolta".

Veja as respectivas capas dos jornais:

Conheça os destaques dos restantes jornais nacionais:

Público:

- "Guerra entre faculdades de Coimbra e Lisboa trava escolha de juízes no TC"

- "Rússia Putin e Xi reforçam ordem mundial contra os EUA"

- "Salário real dos trabalhadores que frequentaram ensino superior caiu 134 euros entre 2006 e 2020"

- "Curso de Medicina. Agência pede esclarecimentos à Universidade Fernando Pessoa"

- "Banca em tumulto. Resgate na Suíça não apaga todas as feridas mas acalma mercado"

- "Banda desenhada. Museu de Beja mostra a sua coleção em Lisboa ainda antes de existir"

- "Futebol. Pressão do fator casa ou poder do clube mais forte influenciam as decisões dos árbitros"

- "Hoje, no CCB Eliza Capai debate liberdade no 33.º aniversário do PÚBLICO"

Jornal de Notícias:

- "Processos por maus-tratos a animais são quase todos arquivados"

- "Doentes com cancro da mama endividam-se para ter tratamento"

- "Marcha lenta pela educação"

- "Invasão. Xi Jinping em Moscovo para apoiar 'querido amigo'"

- "Setúbal. Crianças doentes e sujas resgatadas de casa abandonada"

- "Abuso de poder. Força aérea pagou festa a oficiais e familiar na base de Maceda"

- "Salários. Ter licenciatura compensa cada vez menos ao fim do mês"

- "Ambiente. Quando chove em Gaia, é dia de poupança de água nas escolas"

- "Nunca o Benfica esteve tão isolado na liderança"

Inevitável:

- "interventivo"

- "Portugal. O país dos sindicatos"

- "Governo vai gastar 28 milhões em carros para a GNR e PSP"

- "Campo Maior parou para homenagear Comendador Rui Nabeiro"

- "Consumo. Portugueses reclamaram menos em 2022"

- "Shame. 'Ninguém gosta de um álbum perfeito'"

- "Euro-2024. Alvíssaras para terras de Espanha e areias de Portugal"

Negócios:

- "CEO da TAP avisada para riscos políticos"

- "Suíços assustam investidores, Lagarde corre a acalmá-los"

- "Jeffrey D. Sachs, diretor do Center for Sustainable Development da Universidade de Columbia: 'Crise bancária poderá fazer os Estados Unidos e a Europa mergulharem numa recessão'"

- "Reportagem. Alentejo vestiu-se de luto para dizer adeus ao Sr. Rui"

- "Fiscalidade. PME pagam menos para cumprir obrigações do que na UE"

- "Alimentação. Preços da McDonald's devem subir 5% este ano"

- "Banca. CGD sobe em 76Euro salários de 6.500 trabalhadores"

- "Radar África. Líder da comunicação do MPLA reprovou no exame"

O Jogo:

- "FC Porto. Pinto da Costa só atira a toalha ao chão quando for matematicamente impossível lutar pelo título: 'Nunca contratei para ganhar eleições'"

- "Seleção. Sorrisos no arranque de Martínez"

- "Benfica. Schmidt oferece descanso até sábado, apesar de se ter dado mal nos últimos dois regressos à competição. Alergia a férias"

- "Rui Costa resiste a deixar sair Lucas Veríssimo"

- "Sporting. Ingleses querem contratar o central. Prioridade à renovação de Inácio"

- "Braga. Meyong acredita no 2.º lugar"

- "Famalicão. Iván Jaime vai render milhões"

A Bola:

- "'Benfica já é a equipa sensação da Champions', selecionador da Noruega elogia Fredrik Aursnes e Roger Schmidt"

- "Moreira em grande entrevista: 'Fomos campeões em 2005 muito graças ao efeito Mantorras'"

- "Sporting. Objetivo adquirir Ugarte e Pote na totalidade"

- "Seleção A. Dia 1 com Martínez"

- "FC Porto. Pinto da Costa nega falta de investimento"

Record:

- "Giménez na lista de Schmidt. Avançado do Feyenoord agrada"

- "FC Porto. Pinto da Costa contraria Sérgio Conceição: 'Não houve falta de investimento'"

- "Sporting. Amorim deu a volta a St Juste. Utilização disparou desde fevereiro"

- "Seleção. Martínez espalha simpatia"

- "Portimonense. Paulo Sérgio alvo de processo. Autoridade Contra a Violência no desporto avança"

- "Miguel Oliveira apresentou-se na RNF Aprilia: 'Podemos ser competitivos'"