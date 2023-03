Marcelo reforça que inquérito ao caso do NRP Mondego apurou que não havia razões suficientes para a recusa dos 13 militares

O primeiro inquérito ao caso de insubordinação de 13 militares da guarnição do NRP Mondego responsável pelo patrulhamento marítimo do arquipélago da Madeira concluiu que não havia razões suficientes para a recusa dos 13 marinheiros envolvidos.

À chegada à Madeira o presidente da República foi confrontado com o caso e com a possibilidade de visitar o navio da Marinha Portuguesa acostado no Porto do Funchal, mas Marcelo Rebelo de Sousa assegura que não o fará, por ontem o mesmo já ter sido visitado pelo Chefe do Estado-maior da Marinha e Autoridade Marítima Nacional, Henrique Gouveia e Melo.

Lembrou que o primeiro inquérito “está concluído”, inquérito que “permitiu apurar que de facto não havia razões suficientes que determinassem a não execução da linha definida, que é a linha de comando pelo responsável máximo do navio”, sendo que agora seguir-se-á uma segunda realidade com a inquirição dos militares envolvidos a partir da próxima semana.

“Não faria nenhum sentido tendo caso estado o senhor Almirante Chefe do Estado Maior da Armada, que o presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas, no meio de um processo, tivesse qualquer contacto com o navio. É por isso que eu não visito o navio”, declarou aos jornalistas quando desembarcava da zona VIP do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, acompanhado do Representante da República, Ireneu Barreto, do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e do presidente do Governo Regional, Albuquerque.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa está pela 13.ª vez na Região, na qual ficará cerca de 24 horas, partindo ao final da tarde de amanhã, sábado.

Depois de no ano passado não ter visitado a Madeira nem o Porto Santo, Marcelo chegou à Região ao final da tarde de hoje, a bordo de um avião da Força Aérea Portuguesa.

Apesar do principal motivo da sua vinda ser a participação na cerimónia de encerramento do XII Congresso dos Juízes Portuguesa, o presidente vai aproveitar a estadia na Região para também se reunir, hoje à noite, com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, num jantar que terá lugar na Quinta Vigia, pelas 20 horas.