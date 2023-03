PSD propõe oferta de transporte em rede nas escolas da costa Norte da Madeira

A "reformulação da rede de transportes interescolar, com carrinhas próprias ou em parceria com outras entidades, para melhorar a mobilidade da comunidade escolar dentro do concelho de São Vicente e, também, na ligação a outros concelhos limítrofes", foi uma das ideias avançadas pelos social-democratas, durante mais uma sessão de auscultação do 'Compromisso 2030', dedicada à área da Educação, que decorreu em São Vicente. O encontro juntou representantes dos órgãos de gestão escolar, docentes, pais e autarcas.

José Miguel Sousa, coordenador do 'Compromisso 2030' para esta área, entende que esta oferta de transportes em rede "poderia potenciar, em simultâneo, a aposta numa oferta educativa complementar e transversal aos vários concelhos que fosse mais ajustada à realidade local e através da qual pudessem surgir novos cursos profissionais".

“Havendo esta capacidade de articulação em termos de mobilidade e sabendo tirar partido das redes viárias que existem, haveria condições para rentabilizarmos os meios a favor de uma educação mais direcionada às necessidades e expetativas dos alunos”, disse, frisando que, a este propósito, alguns dos participantes sugeriram que a Escola Agrária da Madeira, sedeada em São Vicente, pudesse, em parceria com a Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, oferecer cursos profissionais em áreas de interesse para o concelho, como por exemplo na área da viticultura.

Ideias defendidas à luz das "especificidades próprias que caracterizam estes concelhos e que, só por si, devem servir de base à diferenciação dos projetos educativos e ao reforço da autonomia das escolas, de modo a garantir uma resposta mais ajustada ao meio em que os alunos se encontram", reforçam os social-democratas numa nota remetida ao final desta tarde às redacções.

A progressiva requalificação e reabilitação do parque escolar, "em particular aquele que se encontra afecto ao 1º ciclo"; a promoção do ensino da língua inglesa – "de modo a auxiliar os jovens na prossecução dos estudos e/ou na inserção no mercado de trabalho" – e a "necessidade de mudar o modelo de avaliação do pessoal não docente", foram outras das ideias apresentadas nesta reunião de trabalho.

O PSD defendeu ainda "necessidade de reforçar os serviços por parte dos profissionais especializados nas escolas, designadamente dos psicólogos".