Grupo Sousa garante transporte de cerca de 400 participantes do programa Escola Azul

O Porto Santo vai acolher a 19 de Abril o II Encontro Regional da Escola Azul, programa educativo promovido pelo Ministério da Economia e Mar, dinamizado na Madeira pela Direcção Regional do Mar.

Sob o mote ‘O Mar começa em Ti!’, o encontro vai contar com a participação de mais de 400 pessoas provenientes da Madeira, entre as quais 350 alunos, a que se juntam cerca de 30 utentes da Universidade Sénior da Ribeira Brava, professores e auxiliares. Os alunos e professores das escolas e da Universidade Sénior do Porto Santo também participam na iniciativa.

O transporte marítimo interilhas ficará a cargo do Grupo Sousa, que assinou esta sexta-feira, 17 de Março, um protocolo de colaboração com a Direcção Regional do Mar a bordo do ferry Lobo Marinho.

Na ocasião, estiveram presentes o secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, a directora regional do Mar, Mafalda Freitas, e o administrador do Grupo Sousa, comandante Pedro Amaral Frazão.

Estamos perante um desafio muito grande, a realidade é que o azul tem de se traduzir em acções concretas. Temos a sorte de estabelecer uma parceria no âmbito das Escolas Azuis, que é importante desde logo por aquilo que representa para os jovens e pela sua proximidade ao mar. Nada melhor do que embarcá-los e levá-los a sua acção concreta no Porto Santo. Esta ligação jovens e navio, mar e Porto Santo, banhados pelo mérito desta iniciativa da Direcção Regional do Mar e ligadas à preservação do meio marítimo é, de facto, uma acção importante. Comandante Pedro Amaral Frazão, administrador do Grupo Sousa

Além de garantir o transporte através de uma tarifa especial para a viagem no navio Lobo Marinho, o Grupo Sousa vai promover ao longo do ano, para as Escolas Azuis, visitas ao navio, com passagens pela ponte e zonas técnicas como a sala das máquinas.

Inserido no projecto 'Profissões Azuis', as Escolas Azuis vão beneficiar de formações teóricas e práticas que visam dar a conhecer à comunidade escolar as profissões ligadas ao mar. Dentro das actividades práticas, os alunos vão realizar visitas ao Lobo Marinho, à Lota do Funchal e ao Laboratório de Biologia Pesqueira, bem como realizar sessões de pesca desportiva.

O nosso objectivo é aproximar os alunos do mar, sendo que o mar é o nosso maior e mais valioso recurso. Mafalda Freitas, directora regional do Mar

Escola Azul

O programa Escola Azul tem como objectivo promover literacia do Oceano junto da comunidade escolar, criando gerações mais responsáveis e participativas, que possam contribuir para a sustentabilidade do Oceano. O programa distingue e orienta as escolas que trabalham em temas ligados ao mar, aproximando as escolas o sector do mar, a indústria, os municípios, as organizações não-governamentais, as universidades e outras entidades com papel activo em literacia do Oceano. Na Madeira, a Escola Azul reúne um total de 50 estabelecimentos de ensino, envolvendo mais de 6.048 alunos e 64 professores.

Programa do II Encontro Regional Escola Azul

O II Encontro Regional Escola Azul decorre a 19 de Abril no Porto Santo. À chegada ao porto da ilha, os participantes vão realizar uma actividade de 'plogging' no percurso entre o ferry e o centro da Vila Baleira, recolhendo o lixo que eventualmente será encontrando pelo caminho. A abertura do evento decorre na Praça do Barqueiro, onde serão apresentados alguns dos trabalhos desenvolvidos pelas escolas aderentes, sobre a literacia do oceano.

Pelas 14h30, a Assembleia Municipal do Porto Santo acolhe a apresentação do livro 'Porto Santo debaixo de Água', que contará com a presença de Teófilo Cunha.

Durante a tarde, Às 15h30, a Escola Básica do 1, 2 e 3 ciclos Professor Dr. Francisco Freitas Branco vai liderar a Cerimónia de Apadrinhamento da Praia das Fontainhas, juntamente com a comunidade Escola Azul, da Madeira, seguindo-se uma acção de limpeza da praia. O Encontro termina com a colocação da Bandeira Escola Azul por parte de todos os estabelecimentos escolares participantes. Os participantes regressam à Madeira no mesmo dia.