IL-Madeira propõe modelos de saúde semelhantes aos praticados na Holanda

Através de um comunicado enviado à comunicação social, a Iniciativa Liberal- Madeira (IL-Madeira) propõe modelos de saúde semelhantes aos praticados, por exemplo, na Holanda, onde são obtidos "sistematicamente resultados excelentes em termos clínicos e de satisfação dos utentes".

Defendemos que o sistema de Saúde seja um sistema misto, de competição entre fornecedores públicos e privados, com abertura a financiadores cooperativos e privados, e que o Estado financie sempre o utente por igual, quer a pessoa recorra ao serviço público, quer recorra a privados. Estado e privados concorrerão pelas preferências das pessoas. Iniciativa Liberal-Madeira .

O partido pretende "devolver às pessoas o poder sobre a sua Saúde, permitindo que recorram à concorrência (privada, social, cooperativa ou pública) sempre que o seu prestador não cumpra com expectativas, como, por exemplo, forçando o paciente a listas de espera intermináveis".

Com este objectivo, o partido esteve reunido com a Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros, para se inteirar do que pensa a organização desta classe sobre as temáticas ligadas à saúde.

Do diagnóstico que fizemos em conjunto não foi difícil concluir que menos população e mais idosa, geram uma maior procura de cuidados de saúde. A pobreza leva também ao aumento das doenças crónicas. As pessoas não conseguem, muitas vezes, comprar todos os medicamentos que lhes foram receitados. Escolher entre comer e tratar-se. Iniciativa Liberal-Madeira .

"Os profissionais madeirenses estão muito bem cotados, ou não fossem muito requisitados para trabalhar no estrangeiro. A situação actual é praticamente de pleno emprego, derramando-se pelo público, pelo sector social e pelo privado. No público trabalham cerca de 2.000 e no privado e social 450. No entanto, há falta de pessoal no público, pois os que lá trabalham não são suficientes", lê-se no comunicado.

A não existência de um subsídio de exclusividade faz com que muitos acumulem a actividade que realizam no público, com um complemento no privado. Considera a ordem que o sistema está muito centralizado, sendo hospitalocêntrico e medicocêntrico. Iniciativa Liberal-Madeira .

"A resposta no atendimento deve ser feita em tempo útil, de modo rápido e eficiente. Há actos médicos que podem, perfeitamente, ser efectuados por enfermeiros, agilizando-se assim o sistema, como já se faz noutros países. Doentes crónicos que têm de ter receita médica para renovarem a medicação. Transporte de doentes só pode ser feito mediante guia passada por um médico. Absurdo, pois falamos de um acto meramente administrativo", refere a Iniciativa Liberal.

Se as práticas forem as mesmas, o novo Hospital não resolverá nada. Por exemplo, ainda não se ouviu uma palavra sobre como resolver as altas problemáticas? É urgente que se mude o paradigma do funcionamento da saúde. Tecnologia que permita a monitorização do doente em casa. No tempo em que se fala cada vez mais em Internet das Coisas, muito pouco se fez na saúde para adequá-la a estes novos tempos, muito mais tecnológicos. Iniciativa Liberal-Madeira .

Assim, a IL-Madeira considera que "urge alterar os modelos de gestão em vigor". "Perde-se muito tempo por não haver automatização de procedimentos, levando, muitas vezes, à duplicação de recursos".