Dois estrangeiros assistidos no Comando da PSP

Dois cidadãos estrangeiros de nacionalidade inglesa foram, esta madrugada, assistidos pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses a ferimentos que apresentavam, tendo sido levados para o hospital.

Segundo pudemos apurar, os dois indivíduos de 28 e 29 anos, um com um golpe na coxa e nos braços e outro com hematomas na cara, estavam no Comando Regional da PSP, na Rua da Infância, no Funchal.

A ocorrência deu-se pelas 4h00 desta noite.