Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia hasteou bandeiras Eco-Escolas e Escola Azul

No âmbito do Dia Mundial da Árvore / Floresta, a Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia hasteou as bandeiras Eco-Escolas e Escola Azul, símbolos do reconhecimento, dinamismo, empenho, motivação e das boas práticas de sustentabilidade e promoção da educação ambiental na escola, revela uma nota de imprensa.

A cerimónia foi precedida por uma palestra, no auditório da escola, sobre o Parque Ecológico do Funchal proferida pelo técnico Tomé Freitas2. Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia

O hastear das bandeiras foi acompanhado pelo coro composto pelos alunos de 5º ano (turmas 1 e 3) e 6º ano (turmas 3 e 4), que cantaram os hinos: EcoHBG e Escola Azul. Os alunos foram ensaiados pela professora Dorinda Ferreira". Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia

O Projecto Educar para a Biogeodiversidade juntou-se a esta iniciativa com a participação do coro interpretando um tema alusivo à água para assinalar o dia Mundial da Água". Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia

A cerimónia contou com a presença de entidades oficiais - Iolanda Lucas, Sofia Silva e Gonçalo Olim - em representação da Câmara Municipal do Funchal, Eco-Escolas Regional e da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia respetivamente.

Estiveram presentes em representação da escola os Presidentes do Conselho da comunidade Educativa, do Conselho Executivo, do Conselho Pedagógico; os professores da equipa dos projectos EcoHBG, Escola Azul e Educar para a Biogeodiversidade; alguns professores; funcionários e alunos da escola.

Após a cerimónia decorreu no espaço bio-horta, um convívio onde foi servido um chá de hortelã e bolos de espinafres e de limão. Alguns dos produtos usados na preparação deste lanche foram produzidos neste espaço.