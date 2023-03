'Laurissilva, um património a preservar' em debate na Escola Agrícola da Madeira

'Laurissilva, um património a preservar' é o nome da conferência que decorre amanhã, dia 21 de Março, na Escola Agrícola da Madeira. A sessão culmina com a plantação de um pau-branco, 'Picconia excelsa,' uma pequena árvore perenifólia endémica da Madeira e das Canárias.

A iniciativa tem início pelas 14h30, com uma preleção do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José António Garcês. Neste que é simultaneamente o Dia Internacional da Floresta, Dia Mundial da Árvore e da Poesia, vão falar oradores especialistas na área, nomeadamente, Rocha da Silva e Susana Fontinha. Haverá ainda espaço para “música de câmara”, proporcionada pelo Núcleo do Conservatório de São Vicente, tal como a declamação de um poema por um utente do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão de São Vicente.

A conferência faz parte de um evento denominado, 'Ciclo de Conferências', que a Câmara Municipal de São Vicente tem agendado para este ano no âmbito da dinamização da cultura no concelho. A conferência é aberta a todos os interessados.