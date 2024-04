O trânsito nesta manhã de segunda-feira até esteve bastante tranquilo até pouco depois das 8h00, mas na última meia-hora a situação ficou bastante condicionada, sobretudo nos dois sentidos da Via Rápida a partir da zona dos Viveiros.

De acordo com o portal InfoVias a zona mais complicada tem filas de quase 2 km e de perto de 4 km em cada um dos sentidos com enfoque no nó dos Viveiros.