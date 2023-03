Sessão de contos 'Chápeus há muitos, amores há mais' na Feira do Livro do Funchal

O quarto dia da 49.ª edição da Feira do Livro do Funchal contou, pelas 15 horas, no Largo da Restauração, com a sessão de contos 'Chápeus há muitos, amores há mais', com Sofia Maul.

O espectáculo pretendeu ser a transposição de diversas histórias que, ao longo dos tempos, são contadas para o público sobre as diversas formas que os sentimentos mais felizes podem tomar.

Sofia Maul, a criadora do espectáculo, é uma contadora de histórias, nascida na Madeira e é formada em Letras na Universidade de Coimbra. Posteriormente, no seu percurso profissional foi tradutora, voluntária na Cruz Vermelha e trabalhou como terapeuta de fala.

Também fez parte da organização em 2012 do 'Terra Incógnita' – Festival Internacional de Contos de Lisboa e que apresenta narradores convidados nacionais e internacionais. Em 2016, organizou com a Associação Musical e Cultural Xaramba o primeiro festival de Narração Oral da Madeira, o EVA – 'Era uma Vez no Atlântico'. Integra também, desde 2015, a coordenação de uma tertúlia semanal de cantigas tradicionais.

Às 19 horas, também no Largo da Restauração, será lançado o livro 'Refúgio de Gibraltar', de Berta Helena e Nélson Veríssimo. Uma hora depois, Sofia Escobar sob ao palco principal, em colaboração com a Associação da Orquestra Clássica da Madeira.