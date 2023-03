Mais de 10 mil pessoas chegaram ao Funchal a bordo de quatro cruzeiros

Um total de 10.049 pessoas, sendo 8.858 passageiros, chegaram ao Funchal a bordo de quatro navios de cruzeiro que se encontram atracados no porto madeirense. Tal como o DIÁRIO já havia avançado, a presença destes paquetes obrigou a que o 'Lobo Marinho', que hoje cumpre a sua folga semanal, passasse o dia no porto do Caniçal.

O 'AIDAsol' chegou de madrugada de Las Palmas, para uma escala de 37 horas. A bordo, traz 2.009 passageiros e 604 tripulantes, partindo amanhã, às 18 horas, para Fuerteventura, a próxima escala do cruzeiro de 12 noites pelas ilhas Canárias e Madeira.

Por sua vez, o 'Azura' chegou de Lanzarote, com 2.454 passageiros e 1.125 tripulantes. Fica 12 horas na Madeira e sai às 18 horas, com destino a Las Palmas. Este cruzeiro de 27 noites começou a 10 de Março, em Tenerife, percorrendo outras ilhas das Canárias, Madeira, Cadiz, Valencia, Palma de Maiorca, Sardenha, várias ilhas gregas e Malta.

O 'Azamara Pursuit' foi o terceiro navio a chegar ao Porto do Funchal, vindo da ilha de La Palma, com 681 passageiros e 393 tripulantes, a bordo. Fica 10 horas na Madeira, navegando às 17 horas, para Lisboa, no âmbito do itinerário designado por “16 noites portuguesas” que começou no Rio de Janeiro, no passado dia 7 de Março, percorrendo Búzios, Salvador da Baía, Mindelo, Tenerife, La Palma, agora Funchal e depois Lisboa, onde termina o cruzeiro na próxima quinta-feira.

Por fim, o 'Norwegian Sun' chegou de Lisboa também esta manhã, com 1.857 passageiros e 926 tripulantes. Faz uma escala de 33 horas na Madeira, pernoitando e partindo às 16 horas de amanhã, com destino à ilha de La Palma.