Abarth com apenas 13 mil quilómetros no Megamotor

O stand do Megamotor apresenta esta semana um Fiat Abarth equipado com motor 1.4 T-Jet Turbo, 180 cavalos de potência e caixa sequencial automática / robotizada com patilhas no volante.

Trata-se de um modelo descapotável, de três portas, matriculado em 2024, que sobressai não só pelo visual exclusivo, mas também pelo seu equipamento de fábrica. Inclui amortecedores KONI, sistema de travagem Brembo de 4 pistões, vidros escurecidos, bancos desportivos, volante com aplicação em carbono e estofos em alcântara, entre muitos outros detalhes que reforçam o seu carácter premium e desportivo.

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Com apenas 13 mil quilómetros, este veículo está disponível por 30 900 euros, em pronto pagamento. Existe ainda a possibilidade de financiamento desde 407,34 euros por mês, sem entrada inicial.

Se tiver uma viatura para troca, a retoma é possível, mesmo que ainda exista dívida associada*. O automóvel inclui também garantia de fábrica até fevereiro de 2027.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Espreite mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.