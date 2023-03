Campanha 'Não te deixes iludir pelas Novas Drogas' vai para a rua com cartazes por vários concelhos

A 2.ª fase da campanha 'Não te deixes iludir pelas Novas Drogas', promovida pela Direção Regional da Saúde, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, passa pela disseminação de cartazes com fotografias de figuras públicas regionais nos vários concelhos da Região.

Sofia Correia, piloto de karting e designer, Sofia Relva, apresentadora e enfermeira; Ana Vieira, médica; Marta Cília, locutora de rádio; e Paulo Vasconcelos Freitas, técnico de informática são as caras desta campanha que está já exposta nas entidades parceiras regionais (PSP, SESARAM, Horários do Funchal, entre outros), e que posteriormente será colocada em mupis.

A campanha arrancou no dia 26 de Janeiro de 2023 com uma série de 12 vídeos com figuras públicas e/ou modelos de referência de diversos contextos da sociedade madeirense e nacional, abordando uma mensagem preventiva assente na promoção da saúde física, mental e psicológica. Os vídeos foram disseminados nas plataformas digitais, de forma bissemanal, com particular ênfase nas páginas de Facebook e Instagram da Direção Regional da Saúde e das suas entidades parceiras.