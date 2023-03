Leda Pestana e Clara Haddad apresentaram espectáculo de narração oral

O espectáculo 'Conto a Duas Vozes' foi narrado pelas contadoras de histórias Leda Pestana e Clara Haddad, no espaço infantojuvenil da Feira do Livro do Funchal.

Este espectáculo pretendeu criar uma fusão e simbiose cultural entre as origens de ambas as narradoras, através da fusão de distintas áreas como a tradição oral, a música, a literatura e a mediação de leitura. A simbiose de todas as componentes anteriores, conferiram ao espectáculo uma atmosfera diversificada e distinta, permitindo que o público possa fazer uma viagem ao passado e às tradições do povo da nossa ilha e do mundo.

Leda Pestana, nascida em 1977, é uma autora madeirense formada em Línguas e Literaturas Clássicas e Portuguesa, Ramo Estudos Clássicos e Portugueses pela Universidade da Madeira. Ao longo do seu percurso profissional exerceu a função de Técnica Superior em Animação Sociocultural de Bibliotecas Escolares. Atualmente é Coordenadora Regional do Programa de Leitura do 1.º ciclo da Região Autónoma da Madeira, a exercer funções na Divisão de Gestão de Projetos, da Direção Regional de Educação. Representou ainda a Madeira na Bolsa de Turismo de Lisboa em 2019, aquando das comemorações dos 600 anos.

Clara Haddad, nascida em 1975 em São Paulo, é formada em Artes Cênicas- Interpretação pelo Teatro Escola Macunaíma, e posteriormente outras formações no Stúdio Fátima Toledo, Casa Educação e pela Fundação Observatório do Livro e Leitura. Ao longo da sua carreira de 3 décadas, já contou histórias para mais de 400 mil pessoas em várias partes do mundo. Já recebeu prémios, como em 2015 na Bélgica e em 2020 o Troféu Baobá.