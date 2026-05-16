Albuquerque sobre derrocada: “Não é possível evitá-las”

Presidente do Governo Regional fala em limitações na prevenção e acusa oposição de “demagogia”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reagiu este sábado à derrocada ocorrida ontem no Norte da ilha, mais uma registada no Seixal, que voltou a colocar em evidência a questão da segurança nas vias expostas a instabilidade de taludes.

À margem do Madeira Flower Collection, na Praça do Povo, Albuquerque sublinhou que a ocorrência não se verificou no local onde está prevista intervenção do Governo Regional e reforçou que a Região continua sujeita a este tipo de fenómenos.

“Sim, mas essa derrocada nem sequer foi no local onde está previsto fazermos a obra, foi noutro local. Nós aqui na Madeira, infelizmente, estamos sujeitos a estas derrocadas. Nós vamos monitorizando, mas não é possível evitá-las”, afirmou.

O governante garantiu que está previsto investimento em zonas consideradas de maior risco, embora reconheça limitações na intervenção em toda a ilha. “Vamos fazer um grande investimento, já está programado, numa zona de maior risco, mas não podemos fazer barreiras nem construir zonas de contenção em toda a ilha, isso é impossível”, disse.

Albuquerque acusou ainda a oposição de explorar politicamente estas situações, considerando que existe “demagogia” nas críticas.