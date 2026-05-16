Sindicato Nacional da Polícia denuncia discriminação remuneratória na final feminina da Taça

O Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol) afirmou hoje que há discriminação remuneratória no policiamento da edição feminina da final da Taça de Portugal de futebol, em que a remuneração fica abaixo da edição masculina.

"Os polícias que se encontram a assegurar o policiamento deste evento desportivo estão a ser pagos através da aplicação da denominada 'tabela B', quando, em situações idênticas envolvendo finais de competições masculinas, é aplicada a 'tabela A', substancialmente mais favorável do ponto de vista remuneratório", referiu o Sinapol em comunicado.

Nesse sentido, o sindicato considerou que esta diferença entre as provas é ilegal e exigiu a imediata correção dos valores a pagar aos polícias na final da Taça de Portugal feminina, com a aplicação da 'tabela A'.

Caso tal não seja feito, o Sinapol vai avançar com "os competentes mecanismos legais", incluindo uma ação judicial, para a reposição da legalidade e o pagamento integral dos valores devidos aos polícias envolvidos nos serviços.

O sindicato mostrou "total discordância e profunda preocupação" sobre este tratamento remuneratório, sublinhando que o valor pago aos profissionais da polícia é a única diferença entre as tabelas.

Segundo o Sinapol, o serviço prestado é "exatamente o mesmo em termos de exigência, responsabilidade e operacionalidade".

Além de considerar que esta é uma situação inaceitável e discriminatória tanto para os polícias envolvidos, "mas também como um sinal negativo relativamente ao futebol feminino e à valorização das competições desportivas femininas em Portugal".

Para o sindicato, é incompreensível que esta situação decorra "numa altura em que tanto se apela à igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres".

O Sinapol disse ainda que os polícias destacados para a segurança das zonas de estacionamento e áreas exteriores ao Estádio Nacional "estão igualmente a ser abrangidos pelo processamento através da 'tabela B'", algo que, na sua opinião, não tem qualquer fundamento legal ou material.

Futebol Clube do Porto e Sport Lisboa e Benfica medem forças na final da Taça de Portugal feminina de futebol no domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras, Lisboa, com início previsto para as 17:15 e arbitragem de Teresa Oliveira, da associação do Porto.

Neste que será o primeiro clássico de sempre entre 'águias' e 'dragões' no feminino, o Benfica procura conquistar a terceira Taça de Portugal da sua história, igualando o rival Sporting. Já o FC Porto procura a sua primeira conquista. O recordista de títulos é o 1.º de Dezembro, com sete.

Já a final da edição masculina, que vai opor o detentor do troféu, Sporting Clube de Portugal, ao Sport Clube União Torreense, da II Liga, está prevista para as 17:15 de 24 de maio.

O Estádio Nacional vai receber mais uma vez a decisão da prova, entre o Sporting, que procura o 19.º título, e o Torreense, que está pela segunda vez na final, depois de ter perdido em 1955/56.