130 vão comer espetada com André Ventura

O líder do Chega inicia, este sábado, uma visita de três dias à Madeira com um jantar no restaurante 'O Lagar', em Câmara de Lobos. Em ano de eleições Regionais, o encontro servirá para André Ventura juntar à mesa cerca de 130 militantes e simpatizantes do partido.

Miguel Castro, líder regional, explica que esta passagem serve para que Ventura se dê "a conhecer, não aos militantes, que esses já o conhecem, mas a todos os madeirenses".

André Ventura com Miguel Castro na última vez que esteve na Madeira, em Dezembro de 2022.

Uma aproximação de André Ventura aos madeirenses será com certeza também um sinal de que Portugal não é só território continental. Miguel Castro, líder regional do Chega

A mensagem de proximidade "e de esperança" é aliás enfatizada por Miguel Castro, tendo em conta que o líder nacional vem à Madeira para que os madeirenses tenham "uma oportunidade de o conhecer ao vivo" e ouvir de viva voz um pedido.

"Um apelo à coragem e no fundo à participação do dever cívico, que só participando nos actos eleitorais é que as pessoas realmente podem, de alguma forma, optar e fundamentar as suas escolhas. Eu acho que a mensagem que o André traz é precisamente essa", adianta.

Questionado se os 130 que vão encher a barriga logo à noite não serão poucos, uma vez que "as sondagens indicam que é o partido que mais cresce em Portugal", o porto-santense defende a tese de que "as pessoas sentem algum receio de expressarem a sua ideologia política".

A Madeira, ao longo dos anos, cativou muita gente para a função pública e para serviços que dependem de alguma forma do Governo ou das autarquias. As pessoas acham que, no fundo, devem essas suas colocações, empregos e trabalhos a quem governa e infelizmente não é assim. Se vivemos num país democrático, qualquer cidadão tem o direito de escolher e de manifestar a sua cor partidária sem qualquer tipo de receio. Miguel Castro, líder regional do Chega

Outra explicação prende-se com o "tamanho da sala" e por isso a lotação está esgotada, sem mais nenhuma cadeira para a "muita gente" que ainda "liga à última hora".

André Ventura vai estar na Madeira entre 25 e 27 de Março O líder nacional do partido Chega, André Ventura, vai estar na Madeira, para um contacto mais próximo com os madeirenses, entre os dias 25 e 27 de Março.

Quanto às Regionais a pergunta tinha de ser colocada. Afinal, o que será um bom resultado para o Chega? A resposta foi imediata, novamente com referências a um apoio real que é notado na rua, junto dos madeirenses, mas ao mesmo tempo tímido.

"Um bom resultado para o Chega seria eleger 47 deputados, não é? Mais a sério, tendo em conta as pessoas que falamos - e é essa a sondagem que fazemos do contacto com as pessoas na rua - temos vindo a sentir cada vez mais apoio, especialmente um apoio em 'off' e elegeremos com certeza um grupo parlamentar, não lhe sei precisar de quantos, mas obviamente que seria muito importante que a eleição desse grupo parlamentar não só servisse para dinamizar o Chega dentro da Assembleia Legislativa Regional, mas também que servisse para ter um peso que fosse importante nas decisões de um futuro Governo da Região", disse Miguel Castro.

Apesar da já conhecida aproximação, os eventuais acordos de incidência parlamentar, tal como aconteceu nos Açores, "estão colocados de parte" porque o partido terá de ser fiel ao eleitorado.

Aquilo que dizemos e que temos vindo a dizer é que se queremos ser diferentes temos de ser honestos. A verdade é que temos de ser coerentes com a nossa palavra e com a nossa mensagem. Obviamente que o Chega será sempre uma solução e não um problema. Nós achamos que não precisamos, nesta fase, de crescimento, nem de fazer parte de uma coligação que nos possa prejudicar futuramente. Miguel Castro, líder regional do Chega

As pessoas até simpatizam com o partido, mas publicamente não gostam de manifestar a sua preferência. Miguel Castro, líder regional do Chega

O que também marca a agenda deste sábado

Política

A líder nacional do Bloco de Esquerda, Catarina Martins também está de visita à Madeira. Vai estar no Mercado dos Lavradores, às 9h30.

O PSD-Madeira convoca novo Conselho Regional com a presença de Miguel Albuquerque no Centro Cívico do Porto da Cruz. As declarações à comunicação social estão previstas para as 11h00. Mais tarde, pelas 13 horas, o presidente do Governo Regional estará no almoço do 20.º aniversário da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garo(u)ta do Calhau, na Quinta Magnólia.

Já o PS-Madeira promove uma conferência de imprensa com o líder parlamentar Rui Caetano às 10h30. O socialista desloca-se à Rua Dr. Fernão de Ornelas (junto ao Largo do Phelps).

Também o Juntos Pelo Povo vai até à freguesia dos Canhas, na Ponta do Sol, marcar presença no primeiro dia de festa da 17.ª Feira Regional Cana-de-açúcar e seus derivados. Rafael Nunes chega por volta das 18h15.

Desporto

O destaque neste capítulo vai para o amigável entre Marítimo e Nacional (15h30). O encontro, que se realiza à porta fechada, disputa-se no Estádio da Madeira, casa dos alvinegros.

As equipas têm aproveitado as pausas nos respectivos campeonatos para realizar jogos amigáveis. Foto Hélder Santos/ASPRESS

Em andebol masculino, o Marítimo recebe o Benfica (14h30) em jogo a contar para a I Divisão, em Santo António. Já em femininos, o CS Madeira defronta o Maiastars no Pavilhão da Escola Bartolomeu Perestrelo (17h00).

Também este sábado arranca a 2.ª edição do Atlântico Padel Tour, evento com o selo DIÁRIO que decorre ao longo de todo o dia na Quinta do Padel.

Outras iniciativas

9h00 às 17h00 - Seminário NTS Madeira 2023 no Cais 8 e Heliporto (workshop prático).

10h00 às 21h30 - Câmara Municipal do Funchal assinala 'Hora do Planeta' com várias iniciativas: visita guiada à Quinta do Pomar - Origem dos alimentos; caminhada/percurso pedestre, Casa do Burro - Ribeira das Cales para sensibilizar os participantes sobre a importância da conservação da natureza no Parque Ecológico do Funchal; promover uma acção de sensibilização sobre a importância da conservação dos morcegos no Parque Ecológico do Funchal envolvendo a comunidade escolar; realização de uma aula de yoga no Parque de Santa Catarina; desligar por 60 minutos, durante a Hora do Planeta, as luzes das fachadas principais do Edifício dos Paços do Concelho, Museu A Cidade do Açúcar, Museu Henrique e Francisco Franco, Museu de História Natural, Teatro Municipal Baltazar Dias e Edifício dos Viveiros.

10h00 às 12h30 - Ciclo de Primavera no Museu de Arte Sacra do Funchal com a Oficina de Palmitos.

10h30 - Câmara Municipal do Funchal promove a 'Food Trails – Showcooking Refeições de Primavera' com o Chef Duarte Gonçalves na ludoteca do Parque de Santa Catarina.

16h30 - No âmbito do 233.º aniversário do Curral das Freiras há concerto com os iLEVADOS DA BRECA no Colmeal de Cima.

20h00 - José Manuel Rodrigues participa, como orador convidado, na cerimónia comemorativa dos 118 Anos do Rotary Internacional. A decorrer no Hotel Meliã.

22h00 - Comemoração do 561.º Aniversário da Freguesia da Ribeira Brava com concerto de Quim Barreiros.

Prossegue a 49.ª edição da Feira do Livro do Funchal

11h00 - Sessão de contos 'Cabide de Histórias', com Marlene Ribeiro.

14h00 - Lançamento do livro 'A Penteada ou o fim do caminho', de Irene Lucília Andrade no palco principal.

14h00 - Sessão de autógrafos com Rogério Costa no stand Rota do Livro.

O programa para o dia de hoje da Feira do Livro do Funchal.

16h00 - Narração oral intitulado 'Contos a Duas Vozes', com Leda Pestana e Clara Haddad no Largo da Restauração.

16h00 - Sessão de autógrafos com Samuel Jarimba e Magda Pereira no stand da Câmara Municipal do Funchal.

18h00 - Apresentação do livro “Último Olhar” de Miguel Sousa Tavares no palco principal.

19h00 - Sessão de autógrafos com Miguel Sousa Tavares no stand da Livraria Bertrand.

O que já aconteceu neste dia?

1807 - O parlamento inglês aprova a abolição do comércio de escravos e permite o lançamento de uma campanha internacional contra o tráfico de pessoas, apoiada pela Armada britânica. A lei é promulgada pela Coroa e entraria em vigor a 1 de maio.

1815 - Áustria, Reino Unido, Prússia e Rússia formam a aliança contra Napoleão Bonaparte.

1824 - D. Pedro I jura a Constituição do Brasil.

1876 - É fundado o Partido Republicano português.

1928 - O general Óscar Carmona é eleito Presidente da República (único candidato já que a oposição é proibida).

O general Óscar Carmona.

1949 - A PIDE prende, numa casa no Luso, Álvaro Cunhal, Sofia Ferreira e Militão Ribeiro. Este último, um histórico dirigente comunista, viria a morrer na prisão passados cerca de nove meses.

1957 - A França, a Alemanha Federal, a Itália, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo assinam o Tratado de Roma, documento fundador da Comunidade Económica Europeia.

1975 - O Rei Faiçal, da Arábia Saudita, é assassinado em Riade. Khaled sucede-lhe no trono.

1977 - A Companhia de Caminhos de Ferro Portugueses, SARL passa a CP, empresa pública. Realiza-se a última viagem de uma locomotiva a vapor, em Portugal.

A última locomotiva a vapor da via larga antes da partida de São Bento.

2008 - O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decide que o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa vai a julgamento no âmbito do processo "Apito Dourado" relativo ao jogo Beira-Mar/Porto, da época 2003/2004.

2019 - A justiça brasileira determina a libertação do ex-Presidente do Brasil Michel Temer, preso no dia 21 em São Paulo, no âmbito da operação Lava Jato.

2021 - O parlamento aprova o projeto que consagra a inseminação 'post mortem' na lei da Procriação Medicamente Assistida (PMA) que permite a uma mulher ficar grávida do marido que já morreu, e que tenha deixado sémen reservado, desde que o faça no prazo de três anos.

Ângela Ferreira venceu batalha que travou após a morte do marido.

Este é o 84.º dia do ano. Faltam 281 dias para o termo de 2023.