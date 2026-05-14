"Para a semana vamos conversar de homem para homem"

Na abordagem ao jogo de amanhã à tarde, frente ao Desportivo de Chaves, que vai fechar uma época de sucesso do Marítimo, o tema da continuidade ou saída de Miguel Moita enquanto treinador dos verde-rubros, dominou parte da conferência de imprensa.

O treinador maritimista, contudo, ainda não foi desta que desfez o tabu, deixando para a semana, tal como o presidente já o referiu, o desfecho do seu futuro. "O que vai acontecer após uma conversa de homem para homem", atirou.

Abordado sobre quem afinal não quer quem, Miguel Moita foi directo: "Tudo o que foi dito e escrito sobre o meu futuro, não é assunto para agora. Tem havido muito ruído na imprensa continental e regional, e acho que estas coisas têm de ser tratadas em sede própria. Depois deste último jogo, certamente as pessoas vão conversar e as coisas serão resolvidas", sublinha o técnico.

"Nenhum treinador está acima do Marítimo"

Miguel Moita reforçou depois que "nenhum treinador está acima do clube e, neste momento, a passagem que quero passar aos adeptos e toda a gente em geral, é que o Marítimo e o mais importante", para depois puxar dos galões: "o clube está de regresso à I Liga e foi campeão da II Liga".

"Se observarem as estatísticas , a equipa foi sempre a melhorar do início ao final da época e é com isso que os maritimistas têm de estar contentes e perceber que o trabalho foi muito bem feito", sustenta a ideia.

Confrontado se, perante as suas palavras, sente alguma falta de gratidão por parte do clube, Miguel Moita deixa essa reflexão para depois. "Neste momento estou concentrado e, tanto na semana anterior como nesta, não fazem ideia do esforço que tive, e os jogadores também, para manter a equipa focada de forma a ser competitiva em Penafiel, não baixando a guarda, pois, nestes momentos, muitas vezes é complicado, com os festejos e tudo o mais,os jogadores manterem o foco. E o que me orgulho muito nestes jogadores é o facto daqueles que jogaram mais o ano todo, quererem jogar, quando pensava que algum até pedisse para folgar. Isto deixa-me muito contente, pois, é o último jogo, mas todos querem jogar", frisa o técnico.

Ao lhe ser colocada a questão se se sente preparado para treinar o Marítimo na I Liga, Miguel Moita considera que "depois de treinar um clube que já é de I Liga, como se sente, a partir desse momento sinto-me preparado para um desafio deste género".

"Se espero ser convidado para continuar no Marítimo? Espero na próxima semana conversar com o presidente, com o Director Desportivo, com o vice-presidente, como é normal no final de uma época. Espero ter uma conversa serena e de homem para homem, isso sim", sustenta.

Relativamente ao jogo com o Desportivo de Chaves, que fecha a época - amanhã às 18 horas - Miguel Moita fala de um jogo para ganhar. "Vamos procurar vencer amanhã, tal como o tentamos fazer me Penafiel. Mas é preciso atitude, é preciso ser competitivo, são factores fundamentais para conseguir a vitória", conclui o treinador maritimista.