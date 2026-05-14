Von der Leyen acusa Rússia de ridicularizar esforços diplomáticos

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acusou hoje a Rússia de "ridicularizar abertamente" os esforços diplomáticos para paz na Ucrânia, após os novos ataques russos contra a capital ucraniana, Kiev, na noite passada.

"Ontem [quarta-feira] à noite, a Rússia lançou um dos seus ataques com drones mais longos e implacáveis contra a Ucrânia. Mais uma noite de morte e destruição e ataques indiscriminados contra civis", escreveu Ursula von der Leyen, numa publicação na rede social X.

"Enquanto a Rússia ridiculariza abertamente os esforços diplomáticos, continuamos a reforçar a Ucrânia", vincou.

Em concreto, frisou a líder do executivo comunitário, "estamos a finalizar um pacote de apoio no valor de 6 mil milhões de euros destinado aos drones e mantemos a pressão sobre a economia de guerra da Rússia com sanções cada vez mais severas".

Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas na sequência de um ataque russo contra Kiev durante a noite, anunciaram hoje o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o presidente da câmara da capital ucraniana, Vitali Klitschko.

"Até à data, foram reportadas cinco mortes em Kiev em consequência do ataque russo da noite passada", escreveu Zelensky nas redes sociais.

Segundo o chefe de Estado ucraniano, mais de 40 pessoas ficaram feridas na capital e outras sete na região de Kiev, enquanto na cidade oriental de Kharkiv foram registados 28 feridos. Duas pessoas ficaram feridas na região meridional de Odessa.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, o ataque conduzido pela Rússia envolveu cerca de 56 mísseis e 675 drones, um dia depois de Moscovo ter lançado quase 800 drones contra a Ucrânia.

As defesas aéreas ucranianas afirmaram ter abatido 41 mísseis, incluindo 12 balísticos, e 652 drones de vários tipos.

Ainda assim, 15 mísseis e 23 drones atingiram 24 locais, enquanto destroços de aparelhos abatidos caíram em 18 outros pontos.

Zelensky afirmou que cerca de 180 locais foram danificados em todo o país, incluindo mais de 50 edifícios residenciais.

Na capital ucraniana, continuam as operações de busca e salvamento no distrito de Darnitsky, onde as autoridades procuram mais 10 pessoas desaparecidas nos escombros.

Segundo Klitschko, 18 apartamentos de um edifício residencial pré-fabricado de nove andares foram destruídos no ataque.

Até ao momento, 11 pessoas foram retiradas com vida do edifício.

O autarca informou ainda que há interrupções no abastecimento de água na margem esquerda do rio Dnipro, que atravessa Kiev.

A Procuradoria de Kiev informou que o alerta aéreo provocado pelo bombardeamento russo durou mais de oito horas.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e, desde então, Kiev tem vindo a contar com apoio financeiro e militar dos aliados europeus.