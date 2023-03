3,8 milhões de euros para o Museu do Romantismo

O Museu do Romantismo está em fase final de trabalhos. Instalado na Quinta do Monte, vai dar a conhecer o romantismo madeirense. O investimento é de 3,8 milhões de euros, comparticipado em pouco mais de 3,2 milhões de euros pelo FEDER.

Neste momento a empreitada encontra-se a correr "a um bom ritmo, estando a execução da casa principal, futuro museu, e a antiga cavalariça, futuro espaço dos serviços educativos e biblioteca, a aproximadamente 50% de execução", explica uma nota envida pela presidência do Governo Regional.

Já os trabalhos na portaria e loja, armazéns de apoio aos jardineiros e funcionários do museu, torre Malakoff, muros limítrofes, novos caminhos em pedra escassilhada, rede de incêndios e iluminação exterior, encontram-se praticamente concluídos.

Na casa principal vão ficar os espaços de exposição do museu, os gabinetes, as reservas, os arrumos e uma cafetaria com esplanada coberta. Relativamente às restantes construções na quinta serão adaptadas a diferentes usos, nomeadamente: Casa do caseiro – Portaria, loja e central de segurança; Torre Malakoff – Cafetaria com esplanada; Cavalariça – Serviços educativos e biblioteca; Armazém – Balneários do pessoal de jardinagem e do museu, refeitório e armazém; recuperação dos caminhos em calçada e terra, recuperação e reforço de muros e muretes, colocação de gradeamentos, reparação de portões, recuperação de canais, lagos e fontes, etc. Implementação dos projetos do sistema de segurança contra intrusão e incêndios, avac, eletricidade, iluminação, águas e esgotos, acessibilidades, etc.

Considerando a importância dos jardins da Quinta do Monte, o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza desenvolveu um projecto, dividido em duas fases, que prevê, numa primeira instância, a realização de podas, abate de árvores e remoção de plantas infestantes e numa segunda fase, a revitalização dos jardins.

O objectivo deste museu será dar a conhecer a Madeira do século XIX, da formação do seu destino turístico, dos viajantes ilustres que por aqui passaram, do modo particular da vivência da cultura romântica europeia, que descobre na ilha da Madeira exotismos, integráveis no seu contexto temporal.

Será ainda desenvolvido um programa científico, baseado no conceito da reconstituição de uma grande casa ou quinta madeirense do século XIX, com todas as suas valências, sejam funcionais ou estéticas, próximas ao estilo inglês, então dominante, assim como a origem da própria casa que terá uma estética desenvolvida pelos designados 'Wine Merchants', com arte do tempo do 'Madeira Wine Trade'.

Segundo o comunicado enviado, estão a ser analisados múltiplos aspectos do romantismo madeirense, como é o caso dos "levantamentos sobre figuras ilustres de maior destaque e suas biografias, como são poetas, escritores, botânicos, cientistas, aristocratas de toda a Europa, ou a presença em exposição de exemplos do alojamento e dos circuitos na ilha para a apreciação da paisagem romântica, as referências essenciais ao início do alojamento nas quintas madeirenses, ligadas à cura dos doentes, que encontravam na ilha oitocentista uma estância perfeita para tratamento profilático, especialmente da tuberculose".

Um outro exemplo, da organização e planificação, é a importância nacional da criação de uma iconografia própria e vasta, através da publicação de guias, álbuns de gravura e desenho sobre a Madeira romântica.

"O programa científico deve reflectir também a especificidade da Madeira no contexto nacional e suas ligações ao movimento romântico, assim como um essencial enquadramento do século XIX inglês, por óbvias relações de dominância económica e envolvimento nos negócios da ilha, nomeadamente do vinho, assim como outros contactos internacionais", refere a nota.

Ao programa científico segue-se o programa museológico, constituído essencialmente pela reconstituição de ambientes vivenciais da casa-quinta romântica, como a casa de jantar, as salas, quartos de dormir, cozinha, despensa (mantearia), com referências à circulação interna dos espaços e sua ocupação, hierarquia entre outros.

Na reconstituição de ambientes estão a ser desenvolvidos esforços aquisitivos de pelas que integram ambientes madeirenses nas classes dominantes, particularmente ao gosto pela tradição inglesa de 'Old Masters Paintings' e suas cópias, colecções construídas nas viagens de 'Gap Year' e do 'Grand Tour', pela França, sobretudo Itália, Grécia e Istambul.

Esta segunda-feira, 27 de Março, pelas 15 horas, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a casa onde viveu o Imperador Carlos de Áustria.