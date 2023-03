Antiprincesas no Funchal dedicado a Clarice Lispector

Clarice Lispector nasceu na Ucrânia. Os seus pais fugiram da guerra e foram parar ao Brasil, onde Clarice cresceu e se tornou uma grande escritora. Escrevia sobre os mistérios do universo e da alma humana, mas também sobre galinhas fugitivas, coelhos pensantes e um cachorro que comia cigarros.

O Ciclo Antiprincesas é uma série de quatro espetáculos criados por Cláudia Gaiolas a partir da coleção de livros Antiprincesas, editada pela Tinta da China e pela EGEAC, sobre mulheres que marcaram a história. A pintora mexicana Frida Kahlo, a compositora e cantora chilena Violeta Parra, a militar boliviana de origem indígena Juana Azurduy e a escritora brasileira Clarice Lispector, são mulheres sem coroas, que não vivem em castelos e não tinham superpoderes, mulheres comuns, heroínas na vida real que desafiaram os cânones e revolucionaram o mundo através da Arte, Literatura ou Política.

Foram mulheres independentes, lutadoras e apaixonadas. A evocação destas verdadeiras heroínas vem sublinhas a evidência que a vida não é um conto de fadas, mas também vale a pena enfrentar dificuldades e lutar por aquilo que acreditamos.

Cláudia Gaiolas é intérprete e criadora. Foi co-fundadora do Teatro Praga. Tem trabalhado em diversas companhias e criadores.

Os 3 espetáculos irão decorrer no âmbito da Feira do Livro, no dia 26 de março às 11h, às 16h e no dia 27 de Março às 10h30. Os espetáculos são dirigidos a espectadores dos 3 aos 10 anos de idade e tem a duração aproximada de 35 minutos.