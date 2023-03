Grupo Nico's prevê abrir mais 2 lojas este ano

Nicolau Alves, o empresário dono do Grupo Nico's (Nico's Burguer), que hoje inaugura o maior investimento do grupo em oito anos de existência, um Centro Logístico, prevê abrir mais dois espaços comerciais ainda este ano. Até final de 2023 conta ter 7 lojas na área da restauração, mais o Centro Logístico, que no total, prevê empregar uma centena de colaboradores.

Declarações por ocasião da inauguração do Centro Logístico Grupo Nico's, espaço localizado na zona industrial das Preces, freguesia de Santo António.

O novo espaço resulta de um investimento do grupo de 600 mil euros proveniente de capitais próprios que permite criar quatro novos postos de trabalho.

A Infra-estrutura de 700 metros quadrados encontra-se dividida em 2 pisos, sendo que o piso 0 contempla uma zona de produção própria de bens alimentares, com uma fábrica totalmente equipada com material de ponta, e no piso 1 encontram-se escritórios administrativos e zona de armazenamento de secos.