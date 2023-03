25 espantalhos “muito criativos” reforçam a atractividade da Quinta Pedagógica dos Prazeres

A Quinta Pedagógica dos Prazeres está mais atractiva com a exibição dos criativos e coloridos 25 espantalhos que integram esta que é a X Mostra dos Espantalhos. Até ao Verão os bonecos, normalmente vestidos de roupas velhas e com chapéu, que outrora eram muito usados nos terrenos cultivados com o intuito de afugentar os pássaros, servem agora para atrair ainda mais visitantes à Quinta Pedagógica dos Prazeres.

Muitos dos espantalhos que integram esta X Mostra foram feitos por instituições públicas e privadas, não apenas da freguesia dos Prazeres ou do concelho da Calheta, e alguns também por particulares.

Na singela cerimónia de apresentação desta X Mostra de Espantalhos, que contou com a presença do Grupo de Jovens da Paróquia do Monte, o pároco dos Prazeres, padre Roberto Aguiar, enalteceu “a imaginação e criatividade”, assim como, “a beleza e a imaginação” que serve agora de ‘cartão de visita’ – previsto manter-se até ao Verão - a quem usufruir do espaço pedagógico da responsabilidade da igreja local.

Agradeceu a participação de todos e o “importante” apoio de entidades e patrocinadores.

Doroteia Leça, Vice-presidente da Câmara Municipal da Calheta deu “os parabéns pela bonita iniciativa” que faz “perdurar no tempo uma das tradições” casa vez mais em desuso entre os agricultores, naquela que era “uma função muito útil na agricultura” com o intuito de afugentar os pássaros dos terrenos cultivados. Elogia a iniciativa por ser um importante contributo para que a figura do espantalho “se perdure na memória”, em particular dos mais novos.

Tal como a generalidade dos espantalhos, reiterou que a Autarquia continuará de “braços abertos” para acolher iniciativas que enriquecem os usos e costumes e promovam o município.

Perante “as contribuições maravilhosas e fantásticas” proporcionadas pelos “espantalhos muito criativos”, onde sobressai “o cunho original e pessoal” dos seus autores, Andreia Fernandes, da Quinta Pedagógica dos Prazeres, revelou os quatro espantalhos premiados nesta edição da Mostra com “lembranças simbólicas”, embora com a ressalva que “todas as participações foram válidas e bastante bonitas”.

O espantalho ‘O latinhas’, da Escola Lombo do Guiné, Arco da Calheta, foi o vencedor. Seguiu-se o ‘João Passarinho, o feijão’ do Centro Social do Bom Jesus, Ponta Delgada, e a ‘Maria Pauleira’, elaborada pelo Centro Social do Paul do Mar. A menção honrosa foi atribuída ao duplo espantalho ‘D. Francisca e D. Conceição, as bordadeiras’, da autoria dos Amigos da Quinta.