Erasmus+ leva alunos e professores da 'Bartolomeu Perestrelo' até à Turquia

Dois docentes e quatro professores da Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo participaram na quarta mobilidade do projecto STORM (Smart Teens, One Ready Mission), entre os dias 19 e 24 de Março, que se realizou na Turquia, na cidade de Izmir.

O projecto europeu, que integra os países da Turquia, Suécia, Alemanha, Islândia, Roménia e Portugal - Madeira, tem como objectivo alertar para os efeitos do aquecimento global, das mudanças climáticas e para a necessidade de tornar as cidades mais verdes e amigas do ambiente.

Os participantes visitaram a escola anfitriã Halit Ozpirinc Anadolu Lisesie, em Izmir, onde puderam apresentar os trabalhos previamente elaborados no âmbito dos temas anteriormente referidos.

Tiveram ainda a oportunidade de apresentar vídeos, em forma de documentários, sobre as regiões onde vivem e o que está a ser feito no âmbito da preservação da natureza, da ecologia e da indústria.

Durante a estadia na Turquia, tiveram a possibilidade de fazer uma visita a Kemeralti, local onde se situa o mercado histórico (Bazar) de Izmir, assim como conhecer a cidade de Éfeso, cidade milenar considerada a “joia turca” que abriga nos seus arredores, a casa onde viveu a Virgem Maria, mãe de Jesus.

Conheceram ainda a cidade de Seferihisar, que integra o projecto 'Cittaslow Life', que é um movimento que busca reduzir a velocidade de vida nas cidades, para melhorar a qualidade das pessoas que nelas vivem.

Na nota enviada pelo estabelecimento de ensino é explicado que a mobilidade excedeu todas as expectativas, pois os alunos e professores "encontraram uma diversidade de cenários perfeitos, com paisagens exuberantes numa cultura de preservação, e conservação da natureza".