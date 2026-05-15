Cooperação é fundamental para o desenvolvimento e para o futuro

O secretário regional das Finanças reforçou, esta tarde, a importância da cooperação institucional entre o Governo Regional e o poder local. Duarte Freitas, que falava na sessão solene comemorativa dos 511 anos da freguesia do Campanário, disse que esta será, de resto, uma das premissas essenciais para o desenvolvimento e para o futuro.

Duarte Freitas, que começou por realçar o trabalho e a resiliência da população da freguesia do Campanário, afirmou que foram essas características que "moldaram o percurso deste território e contribuíram para o desenvolvimento do concelho da Ribeira Brava e da Região".

Na oportunidade, o governante deixou também "uma palavra de reconhecimento a todos os autarcas que serviram esta freguesia ao longo de gerações, dedicando a sua entrega ao bem comum e à defesa das aspirações desta população".

Dirigindo-se a Alberto João Jardim, que marcou também presença nesta sessão solene, Duarte Freitas fez questão de realçar a visão e dedicação à causa pública do ex-presidente do Governo Regional, características que "foram fundamentais para o processo de desenvolvimento que permitiu à Madeira e às suas freguesias alcançarem os níveis de progresso e qualidade de vida que atualmente conhecemos".

Hoje, acrescentou Duarte Freitas, "é sobre este legado de construção que o Governo Regional, liderado pelo Dr. Miguel Albuquerque, continua a trabalhar pelo presente e pelo futuro da Madeira e pela melhoria da qualidade de vida das suas populações, esbatendo as desigualdades, reforçando a coesão social e territorial e criando condições para que todos possam lutar pela concretização dos seus sonhos".

Em seu entender, "o desenvolvimento que a Região conheceu nas últimas cinco décadas resultou de uma visão estratégica sustentada, da estabilidade institucional e de uma forte aposta no investimento público e na qualificação dos cidadãos".

Hoje, rematou o governante, "essa transformação é visível na melhoria das acessibilidades, das infraestruturas, dos equipamentos públicos, da saúde, da educação, da energia, do ambiente e da qualidade de vida das populações".

Também o Campanário, disse, "beneficiou desse percurso de desenvolvimento, através de investimentos que contribuíram para reforçar a coesão social e territorial e criar melhores condições para as famílias e para as instituições locais".

A este propósito, recordou "a recente intervenção de reabilitação deste Centro Cívico, contemplando trabalhos de reparação estrutural, impermeabilizações e pinturas interiores e exteriores, garantindo melhores condições de utilização de um espaço central para a vida social, cultural e comunitária da freguesia".

Mas, acrescentou Duarte Freitas, "importa igualmente reconhecer o conjunto de investimentos públicos realizados ao longo dos anos nas áreas das acessibilidades, abastecimento de água, saneamento, equipamentos coletivos e apoio social, fundamentais para o desenvolvimento equilibrado desta localidade".

A principal prioridade de quem governa, afirmou o secretário regional das Finanças, "é a melhoria das condições de vida da população e a resposta concreta aos problemas e necessidades das pessoas. Esse trabalho exige responsabilidade, cooperação institucional e capacidade de concretização".

A população, tal como afirmou, "espera das instituições diálogo, estabilidade e sentido de compromisso com o interesse público. Neste contexto, destaco a intervenção prevista para o Nó de acesso à Via Rápida no Campanário, uma aspiração antiga da população e das entidades locais".

O projecto, disse Duarte Freitas, "encontra-se me fase de estudos técnicos e levantamentos topográficos, etapas necessárias para garantir o respectivo enquadramento e criar as condições para a concretização de uma intervenção importante para a mobilidade, segurança e acessibilidade desta freguesia".

Duarte Freitas encerrou a sua intervenção manifestando, da parte do Governo Regional, "a disponibilidade para continuar a colaborar com a Junta de Freguesia do Campanário e com a Câmara Municipal da Ribeira Brava, em benefício da população e do progresso deste concelho".