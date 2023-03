Mais de 20 condutores detidos nas estradas da Madeira

A Polícia de Segurança Pública voltou a deter dezenas de condutores que infringiram o código de estrada na Madeira. Ao longo da última semana 13 condutores foram detidos por condução sob efeito de álcool (5 no Funchal, 4 em Câmara de Lobos, 3 em Santa Cruz e 1 no Porto Santo), 4 sem carta de condução (no Funchal), 1 por desobediência, por conduzir um carro apreendido e outros 5 no concelho de Câmara de Lobos (um com álcool e sem carta; um por recusar fazer teste de alcoolemia, 2 com um veículo apreendido e outro com uma viatura apreendida e por recusa de rastreio).

Entre os dias 17 e 23 de Março ocorreram também 66 acidentes de viação, que provocaram 2 feridos graves e 23 feridos ligeiros, informou o Comando Regional da PSP.

Destaca-se 47 colisões, 11 despistes, 6 atropelamentos e 2 acidentes não especificados.