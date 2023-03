PAN Madeira critica Governo de “achismos”

A comissão política do PAN Madeira considera que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, "representa tudo o que não se quer de um líder em tempo de crise". Isto depois de ter afirmado, durante a inauguração da sede da SEDES, "que um dos projectos mais importantes do Governo Regional é a digitalização da educação".

Espera-se que um líder seja um homem de estado, com responsabilidade de estado – o que Miguel Albuquerque manifestamente não tem". Comissão política do PAN Madeira

O PAN Madeira afirma, através de uma nota de imprensa, que "Miguel Albuquerque é socialmente simpático, mas é intelectualmente um populista, um demagogo quando afirma que o mundo está a viver um "dos tempos mais acelerados da história" e refere a importância da digitalização do ensino".

Miguel Albuquerque sabe e não responde que a introdução dos tablets e dos Manuais digitais não se baseia em evidências nem pedagógicas, nem científicas – mas sim no “achismo” de alguém que quer ficar na história como moderno e inovador". Comissão política do PAN Madeira

Estamos hoje convictos que se Miguel Albuquerque tivesse dados científicos já os tinha apresentado, mas não tem". Comissão política do PAN Madeira

Recorda que em Outubro de 2022, o PAN recomendou ao presidente do Governo Regional que lesse os relatórios da OCDE e da OMS.

Da OCDE onde nos dados de PISA 2018 sobre o “desempenho e prazer na leitura” os analistas da OCDE salientaram no relatório (Ikeda & Rech, 2022), que os alunos que leem em papel têm resultados superiores, em comparação com os que só o fazem em suporte digital". Comissão política do PAN Madeira

Da OMS sobre o aumento exponencial de problemas de visão entre as crianças expostas por um número excessivo de horas aos ecrãs, assim como os estudos apresentados pela Academia Americana de Pediatria, e pela Sociedade Canadiana de Pediatria, que recomendam que as crianças e jovens até aos 12 anos não sejam expostas a tantas horas de ecrãs e a tantos meios tecnológicos". Comissão política do PAN Madeira

E acrescenta: "Não quer acreditar que ao fim de 47 anos de autonomia continuamos a basear as decisões governativas em “achismos". Sem realizar estudos prévios, como se o que interessasse fosse “passar a ideia”, “que são modernos” de que fazem, ainda que a relação custo/ benefício para as populações sejam desastrosos".